Gazzetta resta pessimista su Zielinski: "Rinnovo complicato, c'è la Lazio e tocca a Lotito-ADL"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è un via vai di agenti allo Sport Hotel Rosatti di Dimaro, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che oltre a Roberto Calenda, qui per discutere sul rinnovo di Osimhen che procede molto a rilento, ieri è arrivato anche Bartolomej Bolek, procuratore di Zielinski: "Complicata in questo caso l’ipotesi del rinnovo, però si è parlato anche della possibile cessione alla Lazio. Il giocatore pare abbia aperto all’ipotesi, ora tocca a De Laurentiis e Lotito trovare un accordo complicato su un valore di cartellino che il Napoli fissa a 30 milioni".