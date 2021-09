Gazzetta - Ribery, ricca offerta dall'Arabia: ma il francese vuole restare in A

Franck Ribery ha dato la sua preferenza, vuole restare in Italia e ha dato mandato al suo agente di sondare ogni possibilità. Sul 38enne francese - svincolato dopo l'esperienza alla Fiorentina - c'è forte l'interesse dell'Hellas Verona che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni. Le alternative? Secondo La Gazzetta dello Sport, le strade più concrete per l’ex Bayern Monaco ad oggi sono la ricca offerta dall’Arabia, già rifiutata dal fantasista, e quella del Karagumruk in Turchia. Una chance che permetterebbe a Ribery di restare in Europa, ma messa in secondo piano dal giocatore.