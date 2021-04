Gazzetta - Rinnovo Insigne: grande differenza tra domanda e offerta, ma c'è una speranza

Non c'è ancora accordo tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto del capitano azzurro. Aggiornamenti arrivano da La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna scrive: "Sul fronte rinnovi, c’è da discutere quello di Lorenzo Insigne il cui contratto scadrà a giugno 2022. C’è una differenza sostanziale tra offerta e richiesta. Ma il tesoretto Champions potrebbe servire per mettere d’accordo le parti". Dunque, tutto rinviato al termine della stagione: in estate ci saranno novità importanti.