Gazzetta - Rinnovo Insigne, trattativa arenata: Napoli fermo sulla sua posizione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Rinnoverà o no Lorenzo Insigne? Il contratto del capitano scadrà a giugno prossimo e al momento non si registrano passi in avanti nella negoziazione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "La trattativa fra il Napoli e Insigne è attualmente arenata. Più volte De Laurentiis ha sottolineato che dipende da Lorenzo. Nel senso che il club intende confermare il proprio capitano ma a cifre inferiori degli oltre 4 milioni netti percepiti dal giocatore", si legge nell'edizione online.