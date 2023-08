Gazzetta - Rinnovo Mario Rui: si è abbassato l'ingaggio e l'agente non ha chiesto commissioni

Ieri è arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis in cui ha annunciato il rinnovo di Mario Rui fino al 2026.

Ieri è arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis in cui ha annunciato il rinnovo di Mario Rui fino al 2026. A corredo un’immagine distensiva dopo le dichiarazioni piuttosto accese di Mario Giuffredi, l'agente del portoghese, e ne parla quest'oggi la Gazzetta dello Sport: "Il rapporto tra i due è sempre stato di profonda stima e anche i momenti di disaccordo sono stati superati in modo costruttivo. Questo è proprio uno di quei casi:

il giocatore si è messo a disposizione per ridursi l’ingaggio ma prolungando la permanenza. L’ingaggio passa da 2,5 milioni di euro a circa 2 (gli importi sono comprensivi di bonus), per i prossimi tre anni. Giuffredi non ha richiesto alcuna commissione per questa operazione. L’agente e De Laurentiis hanno ancora un’ultima questione di cui discutere, che riguarda invece Politano; il contratto si esaurirà nel 2025, con il Napoli che ha (un’opzione a proprio favore per un’ulteriore stagione).