Gazzetta - Rinnovo Mertens, Napoli non esercita opzione: si cercherà accordo diverso

Per il rinnovo di Dries Mertens si deciderà in primavera. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, sottolineando come il Napoli voglia prima avere la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, con annessi introiti. 'Ciro' lo sa e non ha fretta. Nel suo contratto c'è anche un'opzione in favore del Napoli per il rinnovo di un anno, ma alle cifre attuali (4,8 milioni d'ingaggio) e per questo la società partenopea non la eserciterà. Ci sarà modo, per Mertens e De Laurentiis, di trovarsi a quattr'occhi e cercare un accordo diverso.