Gazzetta - Rispunta Everton per sostituire Insigne: il brasiliano un'idea per l'estate

Lorenzo Insigne va al Toronto, il Napoli è a caccia di un esterno, di un valido sostituto. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport fa sapere che, sfumato Boga, rispunta il nome di Everton, esterno brasiliano di anni 25, trattato già in passato quando era al Gremio. Everton oggi è di proprietà del Benfica, nell'ultima stagione ha segnato 8 gol in 47 partite, ha imparato a conoscere il calcio europeo e potrebbe diventare un'idea concreta per l'estate.