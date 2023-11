Gazzetta rivela: "Il vero motivo per cui è saltato il rinnovo di Zielinski"

Perché Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Perché Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli in estate aveva presentato a Zielinski un’offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione, un milione in meno dell’attuale stipendio, valida da subito. Il centrocampista era pure d’accordo per gli anni venturi, ma non a rinunciare già nell’immediato all’attuale emolumento. La firma, perciò, non è mai stata posta sull’accordo".