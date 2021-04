Gazzetta - Rivoluzione Juve: cambia la dirigenza e Giuntoli può essere il nuovo ds

In casa Juventus sono in ripida ascesa le quotazioni di un ritorno di Massimiliano Allegri. Per l'allenatore - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - si profilerebbe un ruolo alla Ferguson, con più voce in capitolo sulle questioni di mercato. La rivoluzione della prossima estate potrebbe toccare anche i quadri dirigenziali: Paratici mai come in questo momento sembra vicino all'addio, e neppure la posizione di Nedved appare particolarmente salda.

I CAMBI - Dopo il caos Superlega non è da escludere l'ipotesi che la Juve cambi anche presidente: il candidato più forte è Alessandro Nasi, vice di Elkann alla Exor e cugino di Andrea Agnelli. Dalle parti della Continassa circola anche il nome di Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell'Inter: con lui potrebbe sbarcare a Torino anche il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli.