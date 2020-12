Gazzetta - Roma ancora su Milik: in estate a parametro zero con un altro azzurro

Secondo l’edizione online de La Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi di mercato della Roma ci sarebbero anche due calciatori azzurri. L’obiettivo principale dei giallorossi è quello di trovare un terzino destro, oltre a Reynolds (Dallas), Frimpong (Celtic), Soppy (Rennes) e Omeragic (Zurigo), per l’estate, c'è anche Elseid Hysaj nel caso in cui dovesse svincolarsi a zero dal Napoli. Stessa situazione riguardante Arkadiusz Milik.