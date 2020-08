Gazzetta - Roma sulle tracce di un difensore: col Napoli si può parlare di Maksimovic

La Roma pensa a come ristrutturare la difesa e oltre a Smalling, che rimane un obiettivo pur non essendo vicino come dicevano ieri in Inghilterra, punta anche altri obiettivi sensibili. Piace molto Romero della Juventus, che però piace anche all'Atalanta. Poi c'è Maksimovic in uscita dal Napoli. Le discussioni con gli azzurri potrebbero coinvolgere anche lui. Infine c'è anche Sokratis Papastathopoulos, altro obiettivo dei partenopei che però interessa anche a Trigoria perché in uscita dall'Arsenal a costi vantaggiosi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.