Gazzetta - Roma, Xhaka si complica: i giallorossi virano su un obiettivo del Napoli

Tiago Pinto cercherà di capire nelle prossime ore se le dichiarazioni di Arteta a proposito del futuro all'Arsenal di Granit Xhaka sono frutto di pretattica per fare pressione alla Roma oppure se si tratta di piani reali. Intanto studia le potenziali alternative, con il nome di Zakaria del Borussia Monchengladbach che ieri ha preso decisamente quota anche rispetto a quello di Koopmeiners, seguito anche dall'Atalanta. Lo svizzero che gioca in Germania, viene valutato 30 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe favorire il lavoro del dirigente giallorosso atto a limare le richieste del 'Gladbach. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.