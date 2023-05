Gazzetta - Rrahmani sta rinnovando: presto firma e tweet di ADL, sale lo stipendio

Non solo il mercato. Sono ore calde anche per ultime sui rinnovi di contratto dei calciatori che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto

Non solo il mercato. Sono ore calde anche per ultime sui rinnovi di contratto dei calciatori che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in questi giorni, appena De Laurentiis troverà il tempo fisico per la firma e un tweet sarà prolungato al 2027 anche l’accordo con Amir Rrahmani, che passerà da un ingaggio di 1,8 milioni netti a circa 2,2 con in più dei premi.