Gazzetta - Saltato Sousa per la clausola: solo due alternative e Galtier

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come scrive La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis pare aver finito il suo largo giro di sondaggi. E se dovesse per qualsiasi motivo saltare la pista Galtier, ha individuato sempre in Francia l’alternativa: Rudi Garcia, che conosce bene il nostro campionato avendo già allenato la Roma. Scendono decisamente le quotazioni di Paulo Sousa: il presidente è rimasto positivamente impressionato dal colloquio col portoghese ma non pare avere intenzione di agire su clausole di rescissione. Al limite un’ancora è costituita da Rafa Benitez.