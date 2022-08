Gazzetta - Sarri ha chiesto alla Lazio un azzurro se Milinkovic partirà

Per il serbo chiaro che ci sarà poi la grana rinnovo, visto che guadagna 3,5 milioni di euro ma ne chiederebbe di più (forse 4 o oltre).

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport spiega che la Lazio attende di capire il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, valutato dai biancocelesti 80 milioni di euro, prima di capire come agire. Chiaro che ci sarà poi la grana rinnovo, visto che guadagna 3,5 milioni di euro ma ne chiederebbe di più (forse 4 o oltre): intanto Sarri aspetta, spera nella conferma ma intanto ha fatto sapere al club di vedere Piotr Zielinski del Napoli come sostituto ideale.