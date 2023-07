Gazzetta - Sarri vuole Zielinski, ma costa tanto: Lotito tenta ADL

Per sostituire Milinkovic il primo nome indicato da Sarri è quello di Piotr Zielinski, suo allievo a Empoli e poi a Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Per sostituire Milinkovic il primo nome indicato da Sarri è quello di Piotr Zielinski, suo allievo a Empoli e poi a Napoli. Il polacco è in scadenza di contratto nel 2024 e il rinnovo col Napoli è sempre più in salita. Costa tra i 25 e i 30 milioni. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.