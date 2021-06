Gazzetta - Scelti due difensori mancini: Giuntoli non vuole perderli, le cifre

Doppio obiettivo di mercato per la difesa del Napoli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Dopo aver sondato le intenzioni di Feyenoord e Atletico Madrid, il ds napoletano tenterà l’affondo per garantire a Spalletti Marcos Senesi e Francisco Montero, due centrali dal piede mancino che il dirigente non vorrebbe perdere. Il primo è argentino, ha 24 anni, e ha una maggiore esperienza. Il suo cartellino oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra considerevole tenendo conto del ruolo e della pandemia. Il secondo, 22 anni, è spagnolo, ha giocato in prestito al Besiktas, nella stagione appena conclusa, e l’Atletico starebbe pensando di cederlo. La valutazione del suo cartellino è data tra i 3 e i 5 milioni".