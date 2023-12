Gazzetta - Se arriva l'offerta giusta, l'Udinese non avrà scelta: darà Samardzic al Napoli

Elmas ufficiale al Lipsia. Il Napoli lavora al sostituto. L’obiettivo principale è Lazar Samardzic dell’Udinese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Elmas ufficiale al Lipsia. Il Napoli lavora al sostituto. L’obiettivo principale è Lazar Samardzic dell’Udinese, che per tipologia di calciatore è più vicino a Zielinski, il cui rinnovo non è vicino, anzi.

I bianconeri per ora non sono intenzionati a lasciar partire un elemento di tale spessore a campionato in corso, ma davanti alle possibili pressioni del serbo potrebbero non avere alternative. De Laurentiis, intanto, sta studiando la proposta da recapitare alla famiglia Pozzo per dare il via alla trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.