Gazzetta - Se parte Fabian il Napoli prenderà due centrocampisti: i tre nomi nel mirino

Un centrocampista arriverà sicuro, un altro potrebbe essere prelevato qualora Fabian Ruiz andasse via. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Piace Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, che ha queste caratteristiche. E piace pure Sander Berge, dello Sheffield United, e Morten Thorsby della Sampdoria. Molto, comunque, dipenderà dal futuro di Fabian Ruiz, se dovesse andare via, allora saranno due gli acquisti per il centrocampo".