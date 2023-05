Gazzetta - Se parte Kim tutto su Doekhi dell'Union Berlino: c'è già un indizio

Kim potrebbe andar via la prossima estate, in tal caso il Napoli si fionderebbe su Danilho Doekhi dell'Union Berlino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

Kim potrebbe andar via la prossima estate, in tal caso il Napoli si fionderebbe su Danilho Doekhi dell'Union Berlino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Ha una clausola rescissoria attiva soltanto nella prima metà di luglio e con validità esclusivamente per l’estero, che garantirà a De Laurentiis un incasso di almeno 45-50 milioni. Se dovesse partire, Danilho Doekhi è un profilo seriamente considerato. L’entourage del difensore olandese, 25 anni il prossimo giugno e di proprietà dell’Union Berlino, ha fatto sapere nelle scorse settimane che Giuntoli lo segue, così come l’Inter".