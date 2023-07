Gazzetta - Se parte Osimhen il primo obiettivo è David: c'è già l'ok del giocatore

Jonathan David diventerebbe una priorità per il Napoli se Victor Osimhen dovesse partire. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Jonathan David diventerebbe una priorità per il Napoli se Victor Osimhen dovesse partire. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Logico che ancora non ci siano stati movimenti ufficiali. Solo sondaggi con l’entourage del giocatore canadese, cui non dispiacerebbe l’idea di venire in Italia e soprattutto disputare la Champions. Classe 2000, potente fisicamente, buona tecnica, David ha le caratteristiche per poter ancora crescere e diventare un centravanti che fa la differenza. E se in primavera si parlava di un cartellino da 40 milioni di euro oggi si arriva addirittura a 60".