Gazzetta - Senesi apre al Napoli: Giuntoli vuole strappare il prestito al Feyenoord

Non tramonta la pista Marcos Senesi per il Napoli anche se la trattativa appare molto complicata. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il centrale argentino si è detto disposto a trasferirsi nella città che è stata e resterà di Maradona. Il problema è il costo del cartellino, valutato dal club olandese tra i 12 e i 15 milioni. Giuntoli ha chiesto il giocatore in prestito, un’ipotesi molto remota, ma lui spera di riuscire a convincere il Feyenoord.