Gazzetta - Senza Champions via alle cessioni eccellenti: due i principali indiziati

Se il Napoli non dovesse arrivare in Champions League potrebbe esserci un ridimensionamento non di poco conto, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, con chiare ripercussioni sul mercato: "Potrebbe esserci una mini rivoluzione in organico, con qualche cessione eccellente (Koulibaly il cui stipendio di 6 milioni a stagione è il più altro dell’intera rosa e Fabian Ruiz) e - sottolinea la Rosea - un impegno economico diverso sul fronte mercato".