Gazzetta - Sepe non scende in B col Parma: può tornare a Napoli

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Luigi Sepe potrebbe tornare in azzurro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il portiere non scenderà in B col Parma e dunque si cerca una nuova sistemazione nel massimo campionato. Tra le opportunità c'è, appunto, anche il Napoli. Per lui sarebbe un ritorno a casa.