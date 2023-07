Gazzetta - Servono due centrocampisti: chiesto Tousart in prestito, intreccio con Demme

Non uno, ma due centrocampisti. Questa la necessità del Napoli, che ha perso Ndombele e vedrà fare le valigie anche a Demme

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non uno, ma due centrocampisti. Questa la necessità del Napoli, che ha perso Ndombele e vedrà fare le valigie anche a Demme. Per questo, oltre a Maxime Lopez, resta viva anche la pista che porta a Lucas Tousart, classe 1997 allenato da Rudi Garcia all'Olympique Lione e oggi all'Hertha Berlino:

"Fra Napoli ed Hertha Berlino - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è stato già un primo approccio, perché i tedeschi vorrebbero Diego Demme, ma per scambiarlo chiedono un conguaglio alto in milioni a proprio favore. Il Napoli non ha intenzione di spendere tanto e propone una formula di prestito che al momento non è accettata. Ma siamo solo all’inizio del mercato e, si sa, gli scenari possono cambiare anche abbastanza rapidamente".