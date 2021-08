Gazzetta si sbilancia: Tutino al Parma in via di definizione, cifre e dettagli

Gennaro Tutino si avvicina sensibilmente al Parma. Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un'intesa quadriennale con l'attaccante classe '96 e ora ai ducali resta da trovare quella col Napoli, con il quale è in programma un incontro domani. E questo potrebbe essere decisivo. Il club azzurro chiede una decina di milioni, ma potrebbe accontentarsi di 6-7 come parte fissa e il resto in bonus. La fumata bianca dovrebbe arrivare in fretta perché tutte le parti lo vogliono: l'affare - si legge - è in via di definizione.