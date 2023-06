Gazzetta - Simeone, Lotito ha chiesto uno sconto ad ADL

eri ne hanno nuovamente parlato Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis a Milano

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna prepotentemente d’attualità il nome di Giovanni Simeone per la Lazio. Ieri ne hanno nuovamente parlato Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis a Milano, dove entrambi si trovavano per partecipare alle esequie di Silvio Berlusconi. L’attaccante argentino del Napoli è ritenuto dal club biancoceleste uno dei profili ideali per affiancare Ciro Immobile la prossima stagione.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli, che ha riscattato il giocatore argentino dal Verona, lo valuta una quindicina di milioni, un prezzo impegnativo per una Lazio che dovrà investire tanto sul mercato per allestire una rosa in grado di affrontare campionato e Champions. Lotito ha provato ieri a sondare il terreno sulla possibilità di uno sconto da parte di De Laurentiis.