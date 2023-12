Gazzetta - Simeone medita l'addio: vuole più continuità e responsabilità

Chi riflette sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione è Giovanni Simeone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi riflette sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione è Giovanni Simeone, che in questi giorni di festa ha potuto contare sulla compagnia del padre Diego, che l’ha raggiunto a Napoli insieme al resto della famiglia.

Il Cholito vorrebbe un’esperienza più coinvolgente, adesso invece non ha quel tipo di stabilità e di continuità che ricerca, sentendosi pronto a gestire responsabilità maggiori. L’impegno e la professionalità sono indiscutibili nel quotidiano e anche per questo non ha alcuna intenzione di causare problemi alla società forzando un trasferimento a gennaio. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.