Gazzetta - Simeone vuole giocare: in estate può chiedere la cessione

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone vuole giocare di più. È soffocato dalla presenza ingombrante di Osimhen. L’attaccante non ha chiesto di partire questo inverno, però in estate se la situazione non dovesse cambiare è un’ipotesi percorribile.

L’attesa, insomma, è una scelta strategica. Il Cholito aspetta di capire se il nigeriano rimarrà e che tipo di considerazione avrebbe lui in vista della prossima stagione. Se dovrà contendersi ancora il ruolo di primo ricambio di Osimhen con Raspadori, non avrà alcun interesse alla permanenza. Dopotutto le facce tristi, come sostiene Mazzarri, non sono d’aiuto a nessuno. Lo scrive il Corriere dello Sport.