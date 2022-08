Gazzetta - Sirigu da definire in fretta: lo cerca anche il Galatasaray

Alex Meret è diretto verso lo Spezia, pronto a rimettersi in gioco in una società che gli darà massima fiducia

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret è diretto verso lo Spezia, pronto a rimettersi in gioco in una società che gli darà massima fiducia. Prima il rinnovo fino al 2024 con il Napoli, affinché il prestito secco ai bianconeri sia possibile. Poi il club partenopeo dovrà prendere due portieri. Uno dovrebbe essere Kepa Arrizabalaga, a sua volta in prestito. L'altro potrebbe essere Salvatore Sirigu. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, l'estremo difensore sardo, su cui c'è anche il Galatasaray, aspetterà solo fino alla prossima settimana.