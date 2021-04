Gazzetta - Sospetti per la visita dell'agente di Insigne a casa Milan: le indiscrezioni

"Una visita di cortesia, di sicuro non a sorpresa, perché non ci si presenta nella sede di un club senza averla concordata. Una presenza che non è passata inosservata e che, comunque, ha creato qualche sospetto. Che nasce dall’attuale posizione del suo assistito. La presenza del suo procuratore nella sede del Milan, qualcosa potrebbe voler dire". Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla visita di Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, a casa Milan, col rinnovo ancora sospeso.