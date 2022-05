Gazzetta - Spalletti chiede la conferma di tre leader, ADL offre ingaggi al ribasso: i dettagli

Luciano Spalletti l’ha detto più volte e senza giri di parole, vorrebbe la conferma di questi tre giocatori per la prossima stagione.

“Ospina, Koulibaly e Mertens per me sono incedibili e fondamentali per questa squadra. Trovi sempre dei buoni giocatori. Ma un leader ha bisogno di anni per crescere in un ambiente. E il Comandante con la sua personalità e l’attaccamento, David con la sua dolcezza e Dries col suo carattere e con la grande tecnica sono punti di riferimento importanti per lo spogliatoio”. Luciano Spalletti l’ha detto più volte e senza giri di parole, vorrebbe la conferma di questi tre giocatori per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, questi appelli di Spalletti non scompongono De Laurentiis, intento a ridurre il monte ingaggi.

Situazione Ospina-Mertens - Anche se i due giocatori hanno il contratto in scadenza e possono firmare anche per altri club, De Laurentiis non intende farsi prendere per la gola e offre a tutti ingaggi al ribasso e non è detto che abbia risposte positive. Non ha fretta per chiudere.

Capitolo Koulibaly - Il difensore ha l’ingaggio più oneroso per il club (6 netti) e il contratto scadrà nel 2023. Il senegalese non ha preso in considerazione l’ipotesi spalmatura dell’ingaggio e sul rinnovo le parti sono distanti perché il Napoli offre la metà rispetto al contratto in essere. Dinanzi ad un’offerta importante - Barcellona e Juventus sono interessate - il club lo lascerebbe partire per non rischiare di perderlo a costo zero fra un anno.