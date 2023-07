Gazzetta - Spalletti pensa a tornare subito: Nazionale o la Juve nel suo futuro

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra che Spalletti si sia già stufato di scaricare il logorio del biennio napoletano

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra che Spalletti si sia già stufato di scaricare il logorio del biennio napoletano e che mediti un rientro rapido, alla prima occasione convincente. Può essere, anche se non conosciamo con esattezza i termini e le eventuali penali previste dalla transazione con il Napoli, al quale era legato da un contratto rinnovato via pec da De Laurentiis fino al 2024. Se scrutiamo l’orizzonte di Spalletti, ci pare di scorgere la sagoma della Nazionale e forse della Juve, dove è sbarcato Cristiano Giuntoli, il d.s. del Napoli spallettiano.