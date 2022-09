Gazzetta - Spalletti, per il rinnovo lui preferisce aspettare: il club ha un'opzione

Chi non vuol discutere di rinnovi in casa Napoli è il tecnico Luciano Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport

Chi non vuol discutere di rinnovi in casa Napoli è il tecnico Luciano Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport riportando anche alcune vecchie dichiarazioni del tecnico: "Sono anziano, devo valutare anno dopo anno". È chiaro che aspetterà la primavera per capire quali saranno i risultati e le prospettive. Ma se le cose andranno per il verso giusto, l’allenatore potrà essere soddisfatto se il club userà l’opzione sul contratto, da rinnovare in automatico al 2024".