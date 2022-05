Gazzetta - Spalletti vuole Ospina, ADL ha altre idee: potrebbe cambiare entrambi i portieri

Questo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ma sul colombiano non ci sono certezze e anzi potrebbe esserci presto una rivoluzione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Spalletti vorrebbe Ospina ancora nella sua squadra, per poter sviluppare il gioco dal basso". Questo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ma sul colombiano non ci sono certezze e anzi potrebbe esserci presto una rivoluzione tra i pali. Il quotidiano aggiunge che nella prossima settimana potrebbe esserci un incontro per il rinnovo, anche se - si legge - il presidente ha le sue idee e potrebbe anche azzerare tutto, cedendo anche Meret.