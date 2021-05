Gazzetta - Spalletti vuole Pizarro nello staff, ma per problemi familiari può saltare

Luciano Spalletti è impegnato nel definire al più presto lo staff che lo seguirà nell'esperienza napoletana. E nei pensieri dell’allenatore toscano è balenata l’idea di coinvolgere David Pizarro, sua mente in campo prima con l’Udinese e poi con la Roma. Il sudamericano - che vive fra Cile e Roma - ne ha già discusso col suo mentore, ma - racconta quest'oggi la Gazzetta dello Sport - per problemi familiari potrebbe non dare la sua disponibilità.