Gazzetta - Sprint per Mangala: c'è già l'ok, ricoprirà due ruoli

Traorè subito e poi sotto con Barak e Mangala, sempre da prendere in prestito

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Traorè subito e poi sotto con Barak e Mangala, sempre da prendere in prestito: perché il Napoli si è scoperto improvvisamente corto in mediana e ha bisogno al più presto di rinforzi. Per Mangala c’è già l’apertura del Nottingham Forest al prestito e il Napoli vorrebbe velocizzare l’acquisto.

Può agire da regista ma anche da centrale a due, nel sistema che ha aiutato il Napoli nella ripresa a ribaltare la Salernitana. Ma per la Supercoppa non ci saranno novità. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.