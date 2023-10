Gazzetta - Spunta l'idea Gallardo: gioca col 4-3-1-2, vuole vincere e punta sul bel gioco

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la conoscenza del calcio italiano sembra una condizione necessaria per l’eventuale nuovo tecnico

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la conoscenza del calcio italiano sembra una condizione necessaria per l’eventuale nuovo tecnico. Eppure ci sono rumors su possibili nomi a sorpresa come Marcelo Daniel Gallardo, ex stella e anche ex tecnico del River Plate. Dalla scorsa estate è senza panchina e l’Europa lo intriga: sistema di base 4-3-1-2, con l’obiettivo di fare bel gioco e vincere.