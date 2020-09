Gazzetta sta col Napoli: "Milik, mai problema economico: ADL offrì rinnovo a 4,5mln a stagione"

Continua a far discutere la presa di posizione di Arek Milik, che ha comunicato la volontà di restare per andare a scadenza, che viene affrontata da tutti i quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport ricorda che la società ha poco da rimproverarsi: Aurelio De Laurentiis gli ha più volte proposto il rinnovo, ma lui ne ha sempre declinato l’invito: "In un primo momento s’era pensato ad un mancato accordo sulla parte economica. Ma l’offerta del club sarebbe stata più che soddisfacente, ovvero, 4,5 milioni di euro a stagione, fino al 2025".