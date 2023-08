Gazzetta - Sta per sfumare il preferito di Garcia per la difesa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul difensore

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul difensore: "Il preferito dell’allenatore era Danso del Lens, ma il club francese lo ritiene adesso incedibile e infatti sta lavorando per ottenere il rinnovo del contratto del nazionale austriaco. Stesso discorso per Kilman, per cui il Wolverhampton non è mai sceso sotto alla richiesta di 40 milioni. Più abbordabili restano il greco Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda e il croato Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Due operazioni, comunque, da non meno di 20 milioni".