Gazzetta su Demme: "E' deluso per il poco spazio e sta valutando addio"

TuttoNapoli.net

Diego Demme può partire a gennaio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che il tedesco è deluso per il poco spazio, causato anche da un infortunio a inizio stagione. Spalletti continua a manifestargli fiducia e dunque sta a Diego valutare se trovare a gennaio una soluzione per giocare di più altrove o accettare di restare per vincere in azzurro.