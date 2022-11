Gazzetta su Luiz Henrique: "Piace molto e con Betis ottimi rapporti dopo Fabian"

Luiz Henrique André Rosa da Silva può vantare una tecnica in velocità per certi aspetti simile a quella di Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

Luiz Henrique André Rosa da Silva può vantare una tecnica in velocità per certi aspetti simile a quella di Kvaratskhelia ed eventualmente potrebbe anche farne le veci, nonostante al momento sia da considerare essenzialmente un’ala destra visto che è lì che viene impiegato nel Betis Siviglia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore piace tanto. A proposito, la società biancoverde è da sempre bottega cara, ma i rapporti con il Napoli - che da lì prelevò Fabian Ruiz pagando l’intera clausola rescissoria - sono buoni.