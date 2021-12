Gazzetta su Nandez: "Nulla contro il Napoli, ma lui sogna l'Inter"

Nahitan Nandez è diventato a sorpresa il primo obiettivo di mercato del Napoli per gennaio. Al momento però l'Inter è in vantaggio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Nulla contro il Napoli, ma l’Inter sta in cima alla lista. Per esaudire il suo desiderio, però, è necessario che i nerazzurri liberino un posto lì in mezzo: Matias Vecino, compagno di Nandez nella nazionale Celeste, ha fatto capire di non gradire la troppa panchina e si sta guardando intorno".