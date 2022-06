Gazzetta su Osimhen: "Non lo cercano in Spagna, due le squadre che lo vogliono"

Victor Osimhen parlava di offerte da Spagna e Inghilterra per lui, ma per La Gazzetta dello Sport richieste spagnole al momento non trovano riscontro

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen parlava di offerte da Spagna e Inghilterra per lui, ma per La Gazzetta dello Sport richieste spagnole al momento non trovano riscontro visto che Real, Atletico e Barcellona si muovono su altre situazioni. Il calciatore, invece, piace in Inghilterra, è nel mirino di Arsenal e Manchester United, ma serviranno 100 milioni di euro per accontentare De Laurentiis che non fa sconti.