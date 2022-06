Gazzetta su Politano: "Per ADL vale prezzo d'acquisto, in 2 anni non si è svalutato"

Matteo Politano è pronto a salutare il Napoli per ripartire dal Valencia di Gattuso. Aggiornamenti sulla trattativa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano è pronto a salutare il Napoli per ripartire dal Valencia di Gattuso. Aggiornamenti sulla trattativa con le ultime dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La richiesta di De Laurentiis si aggira sui 20 milioni di euro, più o meno la cifra spesa per accaparrarselo a gennaio 2020 quando Politano salutò l’Inter per approdare in maglia azzurra. Da allora, è sempre stato discreto protagonista delle alterne vicende del Napoli sfiorando anche la partecipazione all’Europeo del 2021. Insomma, il valore di Matteo non si è certo depauperato e quindi il Valencia dovrà far salire la sua offerta che per adesso pare non superi i 12 milioni bonus compresi".