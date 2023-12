Gazzetta svela il nome dei club che prenderà Osimhen: sfida tra due big inglesi

Victor Osimhen ha rinnovato l’accordo, allungando la scadenza di un anno fino al 2026, ma l’impressione comune è che in estate sarà ceduto

