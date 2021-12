Gazzetta svela il prezzo: "Min-Jae Kim piace da tempo, ma costa tanto. Le cifre"

Il Napoli bussa di nuovo alla porta del Fenerbahce per acquistare il difensore che serve per potenziare l’organico di Spalletti. Le attenzioni si sono rivolte verso Min-Jae Kim. Il 25enne sudcoreano, vincolato al club turco fino al 2025, già in passato era stato nel mirino del d.s del Napoli, Cristiano Giuntoli. Una trattativa che però si prospetta difficile visto che il Fenerbahce non è intenzionato a privarsi del centrale arrivato in estate dal Beijing Guoan per circa tre milioni. Ora il valore di Min-Jae Kim dopo 25 presenze con la formazione di Istanbul si è più che raddoppiato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.