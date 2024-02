Gazzetta svela quando Zielinski firmerà per l'Inter: c'è la data

Piotr Zielinski, come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà nerazzurro per un contratto di quattro anni

Piotr Zielinski, come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà nerazzurro per un contratto di quattro anni – da stabilire se la scadenza sarà direttamente 2028 oppure 2027 con opzione per una successiva quarta stagione -, per un ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro netti più bonus. Alla fine, compresi i premi, il polacco supererà i 5 milioni. La firma, come detto, arriverà nel corso del mese di febbraio, probabilmente subito dopo l'andata dell'ottavo di Champions contro l'Atletico Madrid