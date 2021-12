Gazzetta - Szalai, c'è il gradimento del difensore: il Fenerbache spara alto

Il Napoli è in cerca di un centrale di piede destro. Dopo la partenza di Manolas e vista l'indisponibilità di Koulibaly, convocato dal Senegal per la Coppa d'Africa, il club azzurro sonda il mercato alla ricerca di un difensore da prendere con un'operazione stile 'Anguissa'. De Laurentiis non ha intenzione di investire a gennaio e Giuntoli dovrà industriarsi per trovare soluzioni di prestito con diritto di riscatto. Tra le soluzioni sondate, c'è quella turca che porta a Attila Szalai, ungherese classe '98 del Fenerbache. Secondo la Gazzetta dello Sport l’approccio con l’agente del difensore c’è stato ed è stato positivo perché c’è il gradimento del ragazzo per venire in Italia. Ma il club turco spara alto e vorrebbe 20 milioni e al momento non si può parlare nemmeno di trattativa fra le società.