Gazzetta - Tagliafico-Napoli, se l'Ajax non apre al prestito non se ne fa nulla: la situazione

L'ultimo nome accostato al Napoli per la fascia sinistra di difesa è Nicolas Tagliafico. L'interesse viene confermato anche da La Gazzetta dello Sport: "Nei sondaggi per il terzino sinistro, c’è quello per l’esperto argentino dell’Ajax, Nicolas Tagliafico. Il sudamericano sarebbe anche attratto da una esperienza italiana, ma se il club olandese non apre al prestito difficilmente ci sarà trattativa".